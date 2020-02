Coronavirus: Algeria, primo contagiato è dipendente di una società italiana nel settore degli idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavora per una società italiana nella zona Hassi Messaoud, nel deserto del sud-est dell'Algeria, l'uomo risultato essere il primo caso positivo di coronavirus nel Paese. Si tratta di un italiano, arrivato ad Algeri il 17 febbraio e spostatosi il giorno dopo verso Hassi Messaoud. L'uomo è risultato positivo ai test effettuati dall'Istituto Pasteur di Algeri. Attualmente le autorità sanitarie algerine stanno seguendo il caso secondo i protocolli previsti, come dichiarato dal ministro della Salute algerino, Abderrahmane Benbouzid. L'uomo si trova attualmente in quarantena ed è in contatto con l'ambasciata d'Italia in Algeria. E' in corso un'indagine delle autorità algerine per determinare possibili contagi. (Ala)