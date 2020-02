Agroalimentare: Bellanova bene ddl illeciti, adesso maggiori tutele su made in Italy

- Con il via libera del Consiglio dei ministri al ddl sugli illeciti nel settore agroalimentare, arriva uno "strumento in più per la tutela dei prodotti made in Italy, le indicazioni geografiche, i consumatori". E' quanto afferma il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, in una nota. "E soprattutto per il riconoscimento del valore prioritario della identità dei cibi, uno degli elementi fondativi alla base della dieta mediterranea patrimonio dell’umanità", ha aggiunto Bellanova co-proponente del provvedimento insieme al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Il falso made in Italy - ricorda Bellanova - costa al nostro paese 100 miliardi di euro l’anno, contro i circa 42 di export dei prodotti autentici. Un vero e proprio furto di identità che danneggia i nostri produttori, mina la salute dei consumatori, ingannandoli, rischia di incrinare la reputazione del paese. Oggi - prosegue - con questo testo che prende le mosse da una proposta della commissione Caselli, si garantisce l’effettiva tutela dei prodotti alimentari, si rielabora il il sistema delle sanzioni, si amplia la sfera delle tutele". (segue) (Com)