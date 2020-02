Agroalimentare: Bellanova bene ddl illeciti, adesso maggiori tutele su made in Italy (2)

- Il ministro sottolinea che "non a caso" fin dal suo insediamento al ministero ha "sostenuto la necessita di rafforzare ulteriormente il sistema di controlli che già oggi ci pone fra i migliori al mondo per poter tutelare di più e meglio le nostre indicazioni geografiche e i nostri marchi e sconfiggere la concorrenza sleale che avvelena le filiere e produce distorsioni inaccettabili di mercato. Per questo - ha concluso - un grazie a Giancarlo Caselli e a tutti i componenti dell’Osservatorio agromafie che con il loro lavoro hanno contribuito in modo determinante alla definizione delle nuove norme". (Com)