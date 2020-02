Coronavirus: Sala, Salone del Mobile slitta di due mesi, aprirà il 16/06 (2)

- "Siamo negli uffici del Salone del Mobile, dovevamo affrontare una tematica che è molto nota e dibattuta. Il Salone si sarebbe dovuto aprire il 21 aprile e abbiamo deciso di rinviarlo di un paio di mesi, quindi c'e' una data di nuova apertura ed è il 16 di giugno", ha detto il primo cittadino nel video pubblicato sui canali social del Salone del Mobile. "Agli amici del settore dell’arredamento e del Salone del Mobile dobbiamo chiedere uno sforzo perché in questo momento Milano non può fermarsi. Dobbiamo oggettivamente lavorare affinché questo virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia. Milano deve andare avanti", ha aggiunto Sala ringraziando gli operatori del comparto "per questa prova di fiducia". "Credo - ha sottolineato Sala - che questa sia la decisione giusta però ognuno faccia la sua parte: chiedo al governo di intervenire e di dare una mano per un settore fondamentale per la nostra economia”. Infine il sindaco ha rivolto un appello agli albergatori milanesi: “Quest’anno dobbiamo fare molta attenzione nel determinare i prezzi delle camere perché sarà un anno straordinario con un Salone particolare in un altro mese”. (Rem)