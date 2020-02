Tpl Lazio: la Cgil lancia la sua proposta, un'unica azienda regionale per bus e treni

- Un'unica azienda regionale del trasporto pubblico, un'unica agenzia per la mobilità del Lazio, un'integrazione tariffaria completa, trasporto pubblico gratuito per gli studenti, un'unica stazione appaltante per garantire una cura del ferro che aumenti l'offerta della metropolitana e delle linee ferroviarie regionali e bus rapid transit per collegare attraverso corsie chiuse luoghi strategici a metro e stazioni. La Cgil di Roma e Lazio lancia la sua proposta per il trasporto pubblico locale dal titolo inequivocabile "Roma città Regione. Una nuova mobilità per una Regione Capitale". "In Lazio - è la teoria del sindacato - Roma è l'unico centro di attrazione in una regione che ha la più alta dispersione demografica e la maggiore concentrazione economica e sociale". Dunque,"c'è bisogno di un attore unico per armonizzare l'offerta rispetto ad una domanda molto frammentata". Ad ascoltare le proposte del sindacato e a discutere con il segretario Cgil di Roma e Lazio Michela Azzola, al membro della stessa segreteria Natale Di Cola e al segretario generale nazionale della Filt Cgil Stefano Malorgio, c'erano l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Mauro Alessandri, il presidente di Atac, Paolo Simioni e la presidente di Cotral Amalia Colaceci. Unico assente l'assessore di Roma Capitale Pietro Calabrese. Da Simioni è arrivata comunque un'apertura. ""Penso sia difficile pensare a un'azienda unica del Tpl regionale, più utile sarebbe un'agenzia del trasporto regionale che possa pianificare nel lungo periodo e controllare la pianificazione", ha detto. D'accordo anche l'assessore regionale Alessandri che però ha invitato a un approccio più ragionato: "L'agenzia sarebbe molto utile, ma serve gradualità". E a Di Cola che gli chiedeva se fosse disposto a partecipare a un incontro con l'assessore capitolino Calabrese sul tema delle ex concesse (le ferrovie urbane un tempo gestite da Atac e ora di nuovo dalla Regione che ne è titolare), Alessandri ha risposto: "Assolutamenti sì". A concludere i lavori il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio. "La competizione in Europa ormai non è più tra città, ma tra sistemi regionali, tra città Regione. E Roma deve partecipare a questa sfida, tenendo conto che il tema dei trasporti è centrale nelle scelte delle aziende che vogliono investire".(Rer)