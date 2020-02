Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNEL'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia interviene al Premio Giuliano Gemma.Coni, Salone d'Onore, piazza Lauro De Bosis 15 (ore 19)REGIONEIl presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti visita la Palestra della Legalità “Un anno dopo: 12 mesi di risultati e attività insieme ai protagonisti”. Partecipano Massimiliano Monnanni, presidente dell’Ipab Asilo Savoia, Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianni Massimo Cuneo, comandante centro sportivo Arma dei carabinieri, il giudice Guglielmo Muntoni, Bruno Frattasi, capo dell’Agenzia per i beni confiscati e la presidente di “Yourban2030” Veronica De Angelis che donerà alla palestra il murales purifica-tore d’aria opera degli street artists Solo e Diamond.Ostia, via Idroscalo, 103 (ore 10:15)L’assessore al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, interviene alla cerimonia per la posa della prima pietra della scuola media di Collevecchio.Rieti, Collevecchio, via Enrico Pezzi (ore 10)L’assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, interviene al Convegno ‘Le misure di contrasto al caporalato’.Cnel, viale David Lubin 2 (ore 15:30) (segue) (Rer)