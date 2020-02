Usa: Corte suprema rigetta accusa contro agente di frontiera che uccise messicano 15enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia del ragazzo ha fatto causa alla corte federale, accusando Mesa di violare il divieto del quarto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti sulla forza letale ingiustificata e il diritto del quinto emendamento al giusto processo. Il giudice Samuel Alito ha descritto il caso come tragico, ma ha affermato che si trattava di una questione da risolvere diplomaticamente tra i governi degli Stati Uniti e del Messico, non in tribunale. "Una richiesta di sparatoria transfrontaliera ha relazioni con l'estero e implicazioni per la sicurezza nazionale", ha scritto il giudice Alito. (Nys)