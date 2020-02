Coronavirus: Speranza, confermati grandi eventi internazionali ma valutare caso per caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è l'impegno a colloqui via conference call e c'è l'impegno a valutare il mantenimento a livello europeo dei grandi eventi internazionali ma valutando caso per caso come gestirli. La presidenza croata deciderà di convocare regolarmente la riunione di tutti i ministri della Salute". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, lo ha detto nel corso della conferenza stampa al termine della riunione sul coronavirus Covid-19 con gli omologhi di alcuni Paesi europei, fra cui quelli confinanti con l'Italia. (Rin)