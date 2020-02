Coronavirus: a Milano accertate ieri sei violazioni dell'ordinanza, 25 i controlli effettuati

- Sei violazioni dell’ordinanza del Ministero della Salute e di Regione Lombardia accertate ieri da forze dell’ordine e Polizia locale su un totale di 25 controlli effettuati. A rendere noti i dati è la Prefettura di Milano, dove è stato istituito domenica il centro di monitoraggio permanente per l’emergenza coronavirus. Gli interventi a supporto delle attività sanitarie sono stati in tutto 18 (4 della Questura, 13 dei Carabinieri, 1 della Polizia locale di Milano). Per quanto riguarda la verifica dell’ottemperanza dell’ordinanza due interventi sono stati svolti dalla Polizia di Stato, tre dai carabinieri e 20 dalla Polizia locale. Tre violazioni sono state accertate dai carabinieri, altrettante dai vigili. Il centro di monitoraggio permanente, di cui fanno parte Prefettura, Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, esercito, Polizia locale, Comune di Milano, Città Metropolitana, volontari di protezione civile, Ats Regione Lombardia, Croce Rossa, Atm e Trenord - ricorda la nota della Prefettura - ha compiti di raccogliere le segnalazioni di eventuali problematiche applicative delle ordinanze adottate dalle autorità sanitarie; di monitorare i provvedimenti adottati dalle Autorità locali a seguito dell'emergenza; di verificare i servizi predisposti dalle forze dell'ordine e dalle polizie locali per assicurare il rispetto delle ordinanze; di coordinare le attività in essere a livello regionale con il supporto delle Prefetture lombarde; di supportare la sala operativa della Regione Lombardia con le componenti presenti nel centro di monitoraggio prefettizio; di rilevare l'andamento dei servizi pubblici, in particolare trasporti e igiene e infine di gestire gli aspetti dell'emergenza non strettamente sanitari, segnalati ad esempio da consolati, organizzazioni sindacali, aziende pubbliche e private.(Rem)