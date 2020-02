Coronavirus: Raggi, collocheremo dispenser gel disinfettante in uffici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A breve dispenser di gel per lavarsi le mani all'interno di tutti gli uffici pubblici di Roma Capitale. Ad annunciarlo il sindaco di Roma Virginia Raggi che questo pomeriggio ha riferito in aula Giulio Cesare sulla situazione coronavirus. "Dalla Regione ci è arrivata la richiesta di dotare gli uffici pubblici e aperti al pubblico di dispenser di gel disinfettante, Roma Capitale si sta dotando di questi dispenser che saranno collocati nelle prossime giornate in tutte queste sedi". Raggi poi ha parlato anche della sanificazione straordinaria dei mezzi pubblici annunciata ieri. "Nelle prossime ore - ha detto - ci saranno pulizie straordinarie all'interno di stazioni e mezzi pubblici. Il completo attivamento di queste misure avverrà nelle prossime ore perché si tratta di un parco di oltre 2mila mezzi". (Rer)