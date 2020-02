Coronavirus: Raggi, a breve provvedimento Governo per evitare ordinanze random, Roma sarà tra aree senza emergenza

- Anche Roma Capitale attende il nuovo documento del Governo per affrontare il coronavirus. A riferirlo in aula Giulio Cesare questo pomeriggio, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Siamo in attesa che la presidenza del consiglio dei ministri emani un provvedimento di tipo nazionale, per evitare l'emanazione randomica di ordinanze regionali e comuni, magari troppo restrittive e non adeguate alla situazione del territorio". Il nuovo documento dividerà l'Italia in zone omogenee in base al livello d'allarme su quel territorio. "Roma e il Lazio - ha assicurato Raggi - saranno ricomprese tra quelle in cui attualmente non c'è un'emergenza e ci saranno dunque solo prescrizioni generiche". (Rer)