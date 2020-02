Coronavirus: al citofono offrono tamponi e prelievi gratuiti, quattro tentate truffe a Milano

- A Milano oggi sono stati almeno quattro gli episodi in cui dei truffatori con l'espediente di fare tamponi e prelievi a domicilio hanno cercato di raggiare altrettanti anziani. È quanto riferisce la polizia che ha raccolto tra le 12 e le 15 quattro segnalazioni in diverse parti della città (via Bodoni in zona Sempione; via Baroni in zona Scalo Romana; via Moretto da Brescia in zona Città Studi; via Chopin in zona Vigentino) in cui due donne hanno citofonato alle potenziali vittime millantando "tamponi e prelievi gratuiti". I verbali degli interventi delle Volanti saranno inviati per ulteriori accertamenti alla sezione di polizia giudiziaria del dipartimento Frodi e tutela dei consumatori della Procura di Milano, diretto dall'aggiunto Eugenio Fusco. (Rem)