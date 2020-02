Governo: al via Cdm, in odg anche illeciti agro alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato in data 25 febbraio 2020 alle 19.30 a palazzo Chigi per l'esame del seguente ordine del giorno: decreto legislativo su attuazione della direttiva (Ue) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica - esame preliminare (Affari europei - sviluppo economico). Decreto legislativo: disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (Ce) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/Ce - esame preliminare (Affari europei - giustizia); disegno di legge: nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari (Giustizia); leggi regionali: esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; provvedimenti a norma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Proposta di scioglimento di un Consiglio comunale e una di proroga dello scioglimento di due consigli comunali oltre varie ed eventuali. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. (Com)