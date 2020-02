Coronavirus: Morelli (Lega), da Rozza post choc, scherza su epidemia

- "La consigliera regionale del Pd in Lombardia, Carmela Rozza, pubblica un post in cui ironizza sul Coronavirus per attaccare Salvini. Non è la prima uscita insensata alla quale assistiamo, tra cattiverie e insulti gratuiti, come chi ci dà dell'idiota o dello sciacallo: questa è la misura con cui questa gente affronta una grave emergenza sanitaria.Noi non ci facciamo intimidire da certe uscite, continueremo a lavorare per i nostri territori e per chiedere di proteggere i cittadini in un momento come questo". Così in una nota l'on. Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino commenta il post della consigliera regionale del Partito democratico, Carmela Rozza, in cui si vede una foto del leader della Lega, Matteo Salvini, che indossa una maglietta con la scritta "prima il Nord" e una scritta "Quando il virus ti prende in parola". (Com)