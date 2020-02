Lucha y siesta: M5s boccia mozione per scongiurare distacco utenze, Mammì, immobile andrà ad asta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5s in Assemblea capitolina ha bocciato una mozione presentata dal Pd per impegnare la sindaca di Roma Virginia Raggi e la giunta di dare indicazioni entro la data odierna al rappresentante del socio unico di Roma Capitale di Acea Spa per l'immediata sospensione del distacco delle utenze relative alla casa delle donne Lucha y siesta; di assicurare la tutela, la sicurezza, la stabilità e l'integrità psicofisica di tutte le donne ospitate dal centro e dei loro figli. "Questa - ha detto la consigliera del Pd Giulia Tempesta - è una mozione importante e urgente perché questa mattina era previsto l'inizio delle procedure di distacco delle utenze da parte di Acea: nella casa ci sono ancora delle donne che non sono state trasferite e anche dei bambini. Sapevamo che c'era stato un accordo, ma non lo riscontriamo da quello che ci viene detto dalle donne della Casa. Chiediamo che la sindaca e la sua maggioranza si adoperino per fermare il distacco delle utenze e per portare avanti il tavolo di confronto con Lucha y siesta perché ad oggi ci sono solo cinque appartamenti per nove donne". (segue) (Rer)