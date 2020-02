Lucha y siesta: M5s boccia mozione per scongiurare distacco utenze, Mammì, immobile andrà ad asta (2)

- La prima replica pentastellata è arrivata dalla presidente M5s della commissione Politiche sociali Agnese Catini. "È un'ottima esperienza, di molti anni, perché allora in tanti anni al governo della città non l'avete blindata? Questa mozione è superflua la bocceremo perché noi queste cose le stiamo già facendo e lo vedrete nei prossimi giorni". Dura la replica del capogruppo Pd Giulio Pelonzi: "Se la vostra idea è quella di staccare la luce per far uscire donne e bambini in modo forzato, questa vicenda finirà in Tribunale - ha detto Pelonzi - Se avete il coraggio fate lo sgombero e assumetevi le vostre responsabilità, altrimenti staccherò io personalmente il lucchetto e mi autodenuncerò in Questura". L'ultima parola, tra le grida delle opposizioni,e delle donne della Casa presenti in Aula, l'ha avuta l'assessore alle Politiche sociali Veronica Mammì. "A oggi la certezza è che l'immobile andrà all'asta, non che la vincerà la Regione. Noi ci siamo sempre detti disponibili a sperimentare il progetto perché ne riconosciamo il valore ma la priorità è mettere in sicurezza le donne, perché purtroppo questo immobile lo vogliono libero". (Rer)