Egitto: morte Mubarak, i re di Arabia Saudita e Bahrein inviano messaggi di condoglianze ad Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Salman dell’Arabia Saudita e re Hamad bin Isa di Bahrein hanno inviato al presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, messaggi di condoglianze per la morte del suo predecessore Hosni Mubarak. L’ex presidente, deceduto ieri dopo una settimana in terapia intensiva all’Ospedale militare del Cairo. Per Mubarak sono in programma domani nella capitale funerali militari nella moschea di el Mosheer.(Cae)