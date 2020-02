Egitto: aeroporto del Cairo in stato d’allerta in vista dei funerali di Mubarak

- Le autorità egiziane hanno messo in stato d’allerta l’aeroporto del Cairo in vista dei funerali dell’ex presidente Hosni Mubarak che si terranno domani nella capitale e ai quali dovrebbero partecipare delegazioni di diversi paesi stranieri. Lo riferiscono i media locali, secondo cui tuttavia le autorità aeroportuali non hanno ancora ricevuto alcuna informazione in merito alle delegazioni in arrivo. L’ex presidente è deceduto ieri dopo una settimana in terapia intensiva all’Ospedale militare del Cairo. Per Mubarak sono in programma domani nella capitale funerali militari nella moschea di el Mosheer. (Cae)