Coronavirus: sei nuovi casi in Bahrein, chiuse scuole pubbliche e private per due settimane

- Sei nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati individuati nelle ultime ore in Bahrein. Lo riporta l’agenzia di stampa statale “Bna” citando fonti del ministero della Sanità di Manama. Le autorità locali hanno quindi deciso di sospendere le lezioni in tutte le scuole pubbliche e private per le prossime due settimane. Chiuse anche le università e gli asili nido. Stando all’emittente satellitare “al Arabiya”, totale il numero di contagi registrati nel regno è di 23.(Res)