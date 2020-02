Germania: presidente Cdu smentisce voci su “rapido cambiamento alla Cancelleria”

- La successione alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) non comporterà alcun “rapido cambiamento alla Cancelleria federale”, con la rinuncia all'incarico da parte del cancelliere Angela Merkel. In questo modo, in un'intervista rilasciata al settimanale “Der Spiegel”, la presidente dimissionaria della CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha respinto le voci secondo cui la nomina del suo successore potrebbe comportare l'uscita di scena di Merkel. Al contrario, Kramp-Karrenbauer ha riaffermato il sostegno proprio e della Cdu a Merkel, affermando che “la separazione tra presidenza del partito e incarico cancelliere è un dato di fatto”. Storicamente unite, le due funzioni sono state separate per alleggerire il carico di lavoro che gravava sul cancelliere Merkel, allora anche presidente della Cdu. Una separazione che Kramp-Karrenbauer ha ripetutamente criticato, auspicando il ricongiungimento dei due ruoli. A ogni modo, la presidente dimissionaria della Cdu ha dichiarato che il partito sarà “responsabile fino alla conclusione della legislatura in corso”, nel 2021, quindi “con Angela Merkel come cancelliere”. Kramp-Karrenabauer ha poi affermato di essere “in pace” con Merkel, aggiungendo che non spetta a lei decidere se i candidati alla presidenza della Cdu debbano incontrare il cancelliere. A tal riguardo, la leader della Cdu ha osservato: “Nono quella che organizza gli appuntamenti tra il partito e la Cancelleria, siamo tutti adulti”. Il prossimo presidente della Cdu verrà eletto al congresso straordinario che il partito terrà a Berlino il 25 aprile prossimo. (Geb)