Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 26 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNERoma: l'assessora all'istruzione interviene alla Commissione istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica ANCI.Marsiglia - l'assessora alla Cultura firma un accordo di collaborazione tra le due cittàOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione, la II Commissione, La IV Commissione e la Commissione Diritti e pari opportunità. Odg: 1) Delibera "Definizione di una quota di bilancio indirizzata ad implementare le azioni del Peba (Piani di eliminazione della Barrriere architettonica) non inferiore al 10% degli oneri dovuti relativamente ai permessi di costruire rilasciati dalla Città di Torino"; 2) Concorso dei dirigenti.Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Contrasto fenomeni di intolleranza e razzismo e la V Commissione. 1) Audizione di Maria Bigliani, vittima di scritta antisemita; 2) Audizione della direzione didattica dell'Istituto comprensivo Pacinotti in merito alla mozione approvata dal Collegio docenti intitolata "La scuola non odia".Ore 11 - Reale Mutua, via Corte d'Appello 11: l'assessore allo Sport partecipa alla conferenza stampa di "Just the Woman I am".Ore 12,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Controllo di gestione e la Commissione Smart city. Odg: Trattamento dei dati personali dei partecipanti alle sperimentazioni e alle attivita' promosse nell'ambito di Torino city lab. (segue) (Rpi)