Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

- .REGIONEGiuntaOre 9.30, Torino, via della Rosine, l'assessore all'Ambiente porta i saluti istituzionali all'assemblea annuale di ToPiXOre 10.30, Roma, via Parigi 11, sede Cinsedo, l’assessore alla Sanità presiede la riunione della Commissione Salute della Conferenza delle RegioniOre 13, Torino, corso Marche 79, l'assessore alle Attività produttive accompagna la Comissione ITRE del Parlamento Europeo nella visita alla AltecOre 13.30, Prestinone (VB), via Carlo Fornara Pittore 13, l'assessore all'Ambiente porta i saluti istituzionali e partecipa al lancio del wallbox Engie EPS per FCAOre 14,30, Pianezza (TO), via Vercelli, 6, l'assessore alle Attività produttive accompagna la Comissione ITRE del Parlamento Europeo nella visita alla LMAOre 14.30, Novara, il presidente della Regione visita il Teatro CocciaOre 16, Torino, via Pier Carlo Boggio 59, sala Agorà della Cittadella del Politecnico, l'assessore alle Attività produttive interviene all'incontro con la Commissione ITRE del Parlamento EuropeoOre 17.30, Vercelli, via Monte di Pietà 22, il presidente della Regione partecipa ad un incontro con la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli sul progetto “Adotta un medico” (segue) (Rpi)