Coronavirus: Saipem, 2.196 dipendenti in smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem rendo noto con un comunicato, in merito all'emergenza coronavirus, di "rivolgere un caloroso ringraziamento alle autorità nazionali e locali sia per gli sforzi che stanno producendo nel fronteggiare i casi accertati di CoronaVirus (Covid-19) riscontrati sul territorio italiano e, in particolare, in Lombardia e in Veneto, sia per la tempestività e la trasparenza delle relative informazioni". L’azienda, come comunicato in precedenza, di concerto con le parti sociali si "è immediatamente attivata per garantire la massima sicurezza psico-fisica dei propri dipendenti, clienti e fornitori, in ottemperanza alle prime indicazioni del ministero della Salute e delle Regioni coinvolte. Sin da venerdì 21 febbraio tutti i dipendenti con domicilio o residenza nei Comuni individuati dalle Regioni coinvolte nelle zone di focolaio del contagio sono stati invitati a rimanere presso le loro abitazioni". (segue) (Com)