Coronavirus: Saipem, 2.196 dipendenti in smart working (2)

- Saipem, si prosegue nel comunicato, "da sempre attenta al benessere delle proprie persone che rappresentano un inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, attraverso la struttura interna Salute e Medicina del Lavoro è in contatto costante e diretto con tali colleghi per fornire loro indicazioni tempestive e la migliore assistenza possibile. Nella logica di minimizzare ulteriormente i rischi socio-sanitari collettivi, Saipem comunica di aver decisodi ridurre al minimo la presenza fisica dei propri dipendenti e, per effetto di ciò, da questa sera, 2.196 colleghi con sede di lavoro a San Donato Milanese e a Marghera potranno rimanere a casa svolgendo le proprie attività da remoto (smart working). Data la particolare natura - si concldue - delle attività di gestione dei suoi progetti per grandi clienti svolte dall’azienda in tutto il mondo, al fine di garantire adeguata e inalterata la continuità del business, si rende comunque necessario, per il momento, il mantenimento di un presidio presso le su indicate sedi". (Com)