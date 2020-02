Germania: presidente Cdu ribadisce offerta di collaborazione con Merz

- La presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenbauer, ha ribadito la sua offerta di collaborazione con Friedrich Merz, esponente della destra del partito e candidato alla sua successione. In un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Der Spiegel”, alla presidente dimissionaria della Cdu è stato chiesto un parere sul possibile ingresso di Merz nel governo federale. A tal riguardo, Kramp-Karrenbauer ha affermato: “Ho sempre detto chiaramente che Friedrich Merz incarna per me una parte importante del partito, componente dell'ampiezza della Cdu”. Per tale motivo, Kramp-Karrenbauer ha “sempre offerto a Merz di collaborare”. La presidente dimissionaria della Cdu ha quindi osservato che un “coinvolgimento” di Merz nel governo federale come “sensato”. Oltre a Merz, i candidati alla guida della Cdu sono il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, e il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen. La decisione verrà assunta al congresso straordinario che la Cdu terrà a Berlino il 25 aprile prossimo. Fino ad allora, sarà Kramp-Karrenabauer a esercitare la presidenza della Cdu. (Geb)