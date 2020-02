Coronavirus: Rozza, su mia pagina immagine spiritosa per sdrammatizzare

- "Ringrazio i colleghi leghisti dell’attenzione alla mia paginaFacebook, sulla quale ho deciso, in questo periodo non facile, di pubblicare in merito al coronavirus qualche post che possa servire a sdrammatizzare. Mi sorprende che sia la Lega ad attaccare su questo fronte, visto che da sabato, mentre governo e giunta regionale lavorano insieme per fronteggiare l’emergenza, sulla pagina dell’assessore regionale Stefano Bolognini campeggia un post con la prima pagina di Libero, quella che accusa il governo di aver agevolato la diffusione del virus, che quindi sarebbe responsabile di strage. Accusano noi di volere la strage e si spaventano per un’immagine spiritosa?”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza in risposta alle accuse lanciate da esponenti della Lega dopo la pubblicazione di un post ironico sulla sua pagina Facebook. L’ironia è sull’antico slogan della Lega “prima il nord”.(Com)