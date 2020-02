Coronavirus: Comazzi (FI), da Rozza post sconcertante, intervenga Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il post pubblicato oggi dalla consigliera Rozza non solo va contro lo spirito di collaborazione tra istituzioni a cui stiamo fortunatamente assistendo in questi giorni di emergenza, ma è un insulto, un dileggio a tutto il Nord Italia, e in particolare alla Lombardia, che anche lei dovrebbe rappresentare” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando il post pubblicato dalla consigliera regionale Carmela Rozza (Pd) sulla sua pagina Facebook. “La consigliera Rozza cancelli il suo post sconcertante e chieda scusa a tutti i lombardi, in particolare a coloro che con sacrificio, impegno e dedizione stanno combattendo per contrastare la diffusione del coronavirus. Il segretario del PD Zingaretti e il gruppo regionale della Lombardia si dissocio immediatamente da questa pessima caduta di stile”. (Com)