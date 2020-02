Coronavirus: Senato su parole Speranza, misure di prevenzione in liena con Oms

- In merito alle dichiarazioni rese alla stampa dal ministro Speranza, l'ufficio stampa del Senato precisa che le misure di prevenzione necessarie ad affrontare la diffusione del contagio e garantire la continuità legislativa sono state deliberate all'unanimità dal Collegio dei senatori questori e dalla conferenza dei capigruppo e adottate in sintonia con le disposizioni governative e con i protocolli dell’Oms, sulla base di quanto consigliato e validato da esperti virologi che già collaborano ad alto livello con il governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Analoghe disposizioni sono state adottate dalla Camera dei deputati, si aggiunge.(Com)