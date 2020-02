Lucha y siesta: assemblea pubblica davanti casa donne Lucio Sestio, "esperienza non si spegne"

- Assemblea pubblica davanti la casa delle donne Lucha y siesta, in via di Lucio Sestio 10, Roma. Alcune centinaia di attiviste si sono radunate davanti lo stabile, sotto sfratto, per scongiurare il distacco delle utenze, previsto per oggi. La giornata è infatti partita con una colazione resistente, proprio per bloccare il tentativo di mettere i sigilli ai contatori di luce, acqua e gas. "Noi continueremo a fare luce", incalzano le attiviste. "Lucha non si spegne", è il leitmotiv portato avanti dai partecipanti all'assemblea: un intero quartiere che oggi si è stretto attorno alle donne della casa. Presente anche Edda Billi. (Rer)