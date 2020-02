Germania: minacce di morte al sindaco di Halle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le minacce nei confronti dei politici tedeschi, in particolare sindaci e responsabili locali, spesso opera di estremisti di destra. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a ricevere una lettera con minacce di morte è stato il sindaco di Halle an der Saale in Sassonia-Anhalt, Bernd Wieland, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). La polizia ha avviato le indagini, prendendo sul serio la minaccia e proteggendo Wieland. Tuttavia, le forze dell'ordine non hanno reso noto né il contenuto della lettera minatoria, hé il mittente e neppure il tipo di protezione disposta per il sindaco di Halle. Il 19 ottobre scorso, nella festività ebraica dello Yom Kippur, un estremista di destra tedesco ha tentato di fare irruzione in armi in una sinagoga di Halle. Non riuscendo nell'intento, l'uomo ha vagato per la città, uccidendo due persone e ferendone altrettante per poi essere arrestato dopo un conflitto a fuoco con la polizia. (Geb)