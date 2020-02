Venezuela: ministro Esteri Perù nega contatti Gruppo di Lima con Cuba per risoluzione crisi

- Il ministro degli Esteri del Perù, Gustavo Meza-Cuadra, ha negato che i paesi del Gruppo di Lima stiano dialogando con Cuba per la ricerca di una soluzione alla crisi venezuelana. “Non è stato deciso di inviare una delegazione del Gruppo di Lima” a Cuba o altri paesi specifici, ha detto il ministro parlando durante una conferenza stampa per i giornalisti stranieri. Lo scorso venerdì il candidato del Perù alla segreteria generale dell’Organizzazione degli stati americani (Osa), Hugo De Zela, aveva parlato durante una riunione a Washington di contatti del blocco con L’Avana. “Ci sono attualmente tre membri del Gruppo di Lima che stanno parlando con i cubani per vedere se sono disposti ad aiutare”, aveva dichiarato De Zela. Secondo fonti diplomatiche citate dalla stampa locale i tre paesi in questione sarebbero Perù, Argentina e Canada. (segue) (Mec)