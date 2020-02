Venezuela: ministro Esteri Perù nega contatti Gruppo di Lima con Cuba per risoluzione crisi (2)

- Nel corso dell'ultima riunione, tenuta giovedì 20 febbraio in Canada, il Gruppo di Lima, istanza che raggruppa i paesi che hanno riconosciuto l’autorità dell’autoproclamato presidente venezuelano, Juan Guaidò, ha espresso la necessità di unire gli sforzi della comunità internazionale per arrivare a un ripristino pacifico della democrazia in Venezuela. Il gruppo, composto da 12 paesi, si è riunito a Gatineau, in Quebec. “La democrazia verrà ristabilita pienamente in Venezuela solo attraverso elezioni presidenziali libere e credibili”, si legge nella dichiarazione finale diffusa dal ministero degli Esteri peruviano. “Questo processo deve includere un Consiglio nazionale elettorale indipendente, un Tribunale supremo imparziale, un processo di osservazione internazionale, la piena libertà di stampa e la partecipazione politica di tutti i venezuelani”. Nelle prossime settimane, si legge, i rappresentanti del Gruppo di Lima parteciperanno a un periodo intensivo di consultazioni internazionali con i paesi interessati al ritorno della democrazia in Venezuela. (Mec)