Tlc: Inwit, depositate liste per Cda post fusione con Vodafone Towers

- In relazione all’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 20 marzo 2020 (unica convocazione) per deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione della Società che entrerà in carica a decorrere dalla data di efficacia della fusione di Vodafone Towers S.r.l. in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("Inwit"), Inwit comunica in una nota che nei termini di legge sono state depositate le seguenti liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di amministrazione. Lista presentata dal socio Telecom Italia S.p.A. titolare di n. 360.200.000 azioni ordinarie pari al 60,03 per cento del capitale sociale di Inwit: 1. Giovanni Ferigo, nato a Udine il 12 luglio 1959; 2. Fabrizio Rocchio, nato a Ivrea il 9 dicembre 1964; 3. Carlo Nardello, nato a Roma il 9 maggio 1964; 4. Emanuele Tournon, nato a Torino il 18 marzo 1960; 5. Agostino Nuzzolo, nato a Caserta il 12 aprile 1968; 6. Barbara Cavaleri, nata a Como il 2 ottobre 1969; 7. Sabrina Di Bartolomeo, nata a Torino il 16 ottobre 1971; 8. Sonia Hernandez, nata a Madrid (Spagna) il 15 giugno 1973; 9. Filomena Passeggio, nata a Napoli il 1° giugno 1952 (*); 10. Antonio Corda, nato a Padova il 9 aprile 1973; 11. Elisabetta Paola Romano, nata a Milano il 1° aprile 1963; 12. Nadia Benabdallah, nata ad Algeri (Algeria) il 29 aprile 1968; In asterisco (*) il candidato che si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di autodisciplina delle società quotate. (segue) (Com)