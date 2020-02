Tlc: Inwit, depositate liste per Cda post fusione con Vodafone Towers (2)

- Il socio Telecom Italia S.p.A. - prosegue la nota - propone altresì: di fissare in n. 3 esercizi, e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione; di stabilire in massimi euro 900.000 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, del codice civile (importo comprensivo dei compensi per la partecipazione ai comitati interni, se costituiti), da ripartire tra i suoi membri in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso. (segue) (Com)