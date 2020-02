Tlc: Inwit, depositate liste per Cda post fusione con Vodafone Towers (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori titolare complessivamente di n. 17.616.529 azioni ordinarie pari a circa 2,93609 per cento del capitale sociale di Inwit: 1. Secondina Giulia Ravera, nata a Cuneo il 12 maggio 1966(*); 2. Laura Cavatorta, nata a Treviso il 1° febbraio 1964(*); 3. Francesco Valsecchi, nato a Roma il 9 luglio 1964(*). In asterisco (*) il candidato che si è dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di autodisciplina delle società quotate. (Com)