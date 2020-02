Coronavirus: Camera, ecco le misure addottate per l'emergenza

- Il Collegio dei questori della Camera dei deputati, vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 (cosiddetto "nuovo Coronavirus"), ha adottato in data odierna una serie di misure per la prevenzione della diffusione del virus. Secondo quanto riferito in un comunicato, tali misure si aggiungono a quelle già adottate, sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti, per la gestione delle eventuali emergenze attraverso il Servizio medico e d'urgenza della Camera. Le ulteriori misure precauzionali di prevenzione e protezione all'interno delle sedi dell'istituzione parlamentare, adottate in data odierna, si sono rese necessarie per la recente evoluzione della situazione emergenziale e tengono conto delle più recenti misure adottate dalle competenti autorità preposte alla tutela della salute pubblica, nell'intento di preservare la piena continuità dell'esercizio delle funzioni istituzionali della Camera dei deputati. (segue) (Com)