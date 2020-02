Coronavirus: Camera, ecco le misure addottate per l'emergenza (2)

- In questo contesto, il Collegio dei Questori - oltre ad approvare talune indicazioni operative per i frequentatori delle sedi della Camera, in linea con le direttive definite dai più recenti provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie competenti - ha deliberato le seguenti ulteriori misure. E' sospeso lo svolgimento delle seguenti iniziative: convegni, seminari ed eventi di qualsiasi natura aperti a soggetti esterni presso tutte le sedi della Camera dei deputati, comprese le sale a disposizione dei Gruppi parlamentari; "Montecitorio a porte aperte" e "Insula Sapientiae"; visite scolastiche, giornate di formazione e ogni altra iniziativa rivolta alle scuole e alle Università; visite di gruppo. Presso la sala conferenze di palazzo Montecitorio potranno avere luogo esclusivamente conferenze stampa svolte da deputati o da gruppi parlamentari, con la sola presenza di giornalisti accreditati dall'Associazione stampa parlamentare ovvero degli altri soggetti già accreditati all'accesso ai Palazzi. (segue) (Com)