Coronavirus: Camera, ecco le misure addottate per l'emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciascun deputato potrà ricevere ospiti nel limite massimo di tre al giorno; per tali ospiti è sospesa la possibilità di utilizzo dei servizi di ristorazione. L'accesso degli ospiti dei deputati sarà consentito esclusivamente dagli ingressi di piazza del Parlamento 24, di via degli Uffici del Vicario 21 e dagli ingressi del complesso di Vicolo Valdina, di Palazzo Theodoli e di palazzo del Seminario. Gli ospiti dei deputati potranno accedere esclusivamente alla Galleria dei presidenti sita al piano Aula di palazzo Montecitorio ovvero agli uffici dei deputati e dei Gruppi parlamentari. I Gruppi parlamentari potranno richiedere l'accesso di soggetti esterni nel limite massimo di dieci nel corso di ciascuna giornata. Presso gli ingressi delle sedi della Camera e presso i locali di uso comune saranno resi disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani nonché materiali informativi. Saranno allestiti presso gli ingressi delle sedi della Camera dei deputati strumenti per la misurazione della temperatura corporea. Le misure adottate sono in vigore dalla data odierna sino al 15 marzo 2020 e sono suscettibili di proroga, modifica o integrazione in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto. (Com)