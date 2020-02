Coronavirus: Meloni, valutazione andrà fatta a valle, ora affrontare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione sull'operato del governo in merito all'emergenza coronavirus, "andrà fatta a valle, oggi dobbiamo affrontare l'emergenza". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a "Otto e mezzo" su "La7". "La valutazione andrà fatta a valle, oggi dobbiamo affrontare l'emergenza. Ma io ho trovato inaccettabile l'assenza di informazione che c'è stata a partire dal regime cinese. Infatti, il trattare l'epidemia come un'influenza rinforzata cozzava con le immagini di una Cina militarizzata", ha affermato Meloni secondo cui "c'è stata una sottovalutazione all'inizio e ora c'è una psicosi, siamo passati dall'abbracciare i cinesi al 'Oddio è finita l'amuchina". Il leader di Fd'I ha spiegato che "che il primo a fare polemiche è stato il premier Conte, che è andato da Barbara D'Urso ad attaccare il Servizio sanitario nazionale, tant'è che oggi la Cnn titolava 'Conte ammette che c'è stata una falla nel sistema', mentre medici e infermieri stavano lavorando sul campo per curare i pazienti e fermare l'epidemia".(Rin)