Coronavirus: Foroni, 59 posti in struttura a Linate

- "Abbiamo 59 posti in una struttura a Linate e 50 all'Ospedale Militare di Baggio. L'Esercito sta approntando tutte le necessarie situazioni, anche per la strutture di Piacenza, dove erano necessari interventi di manutenzione straordinaria per il riscaldamento e dove ci saranno una quarantina di posti". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione Civile, Pietro Foroni, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia sull'emergenza sanitaria per il coronavirus. "Le strutture sono pressoché pronte, a distanza di qualche ora, per eventuali necessità. C'è un monitoraggio di varie situazioni ed è stata fatta una mappatura qualora dovessero esserci altre necessità" ha aggiunto Foroni. (Rem)