Palermo: domani inaugurazione cantiere acquedotto Scillato

- Sarà inaugurato domani alle ore 16 il cantiere per realizzare il nuovo by-pass dell'acquedotto di Scillato. La cerimonia si svolgerà in contrada Burgitabus nel comune di Cerda, in provincia di Palermo. Saranno presenti il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oltre ad autorità civili, militari e religiose.(Ren)