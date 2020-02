Municipio Roma XIII: Fiorini, proseguono interventi potatura e rimozione nidi processionarie

- Proseguono gli interventi di potatura e rimozione dei nidi di processionaria del pino all’interno del parco Nicholas Green, in zona Torrevecchia, nel Municipio XIII. "Gli addetti del Dipartimento tutela ambientale - scrive l'assessore al Verde, Laura Fiorini - stanno eseguendo le operazioni su più di 80 alberi di varie specie e dimensioni. Fino ad oggi sono state potate 70 piante: 5 cedri, 15 querce, 6 tamerici e 44 pini di cui 12 all’interno dell’area cani. Un grande intervento eseguito in economia, senza ricorrere ad appalti esterni, con le sole forze del Servizio giardini capitolino recentemente potenziato grazie alle assunzioni di nuovi giardinieri. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni per potare altri 12 pini e 2 eucalipti". (Rer)