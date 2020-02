Credito: Moody's e Fitch, possibili effetti positivi da offerta Intesa Sanpaolo su Ubi Banca

- Le agenzie di rating Moody's e Fitch hanno valutato gli effetti dell'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Da una parte, Moody's conferma il rating di Intesa Sanpaolo ('baa3') e Bper ('ba2') e sottopone a revisione il rating di Ubi ('ba2') per l'aggiornamento, secondo quanto riferito in un comunicato. Inoltre per Fitch, Ubi Banca si trova in una condizione favorevole ad un possibile ritocco al rialzo del merito di credito 'BBB-' a seguito dell'offerta. Secondo gli analisti di Fitch, l’acquisizione finirà per rafforzare la posizione competitiva di Intesa Sanpaolo in Italia portando la quota di mercato del nuovo gruppo a circa il 20 per cento del totale. Fitch stima che il management di Intesa Sanpaolo sia in grado di conseguire sinergie di costi e di fatturato "alla luce di quanto fatto finora" e che l’operazione finirà "per rafforzare la sostenibilità delle performance di gruppo".(Rin)