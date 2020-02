Germania: Rees (Unicredit), possibili effetti del coronavirus sull'economia

- Per valutare l'impatto del coronavirus sull'economia tedesca, è utile “guardare più alla Cina che all'Italia”, dove il morbo è in rapida diffusione. La Cina compone, infatti, circa il 20 per cento del Pil globale e ciò che sta accadendo nel paese “ha un forte impatto sull'economia mondiale", da cui dipende notevolmente il sistema economico tedesco. Inoltre, “molte società tedesche hanno investito in Cina o vi vendono una parte significativa dei loro prodotti”. È quanto affermato da Andreas Rees, capo economista per la Germania di Unicredit durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Per Rees, l'incertezza sugli sviluppi del coronavirus è “tanto grande che nessuno può attualmente quantificare con serietà” l'effetto depressivo del morbo sull'economia della Germania”. In precedenza, ha aggiunto Rees, “avevamo ipotizzato una crescita dello 0,2 per cento in Germania nel primo trimestre e dello 0,7 per cento nell'intero anno”. Ora, “è chiaro” che i rischi associati al coronavirus tendono a spostare le previsioni “verso il basso”. (segue) (Geb)