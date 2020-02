Germania: Rees (Unicredit), possibili effetti del coronavirus sull'economia (2)

- A ogni modo, evidenzia Rees, per l'economia tedesca il problema principale è l'interruzione delle catene di approvvigionamento internali, che “sono diventate molto complessi e influenzano le strutture di produzione in molti paesi”. Le catene di fornitura sono quindi tali da costituire “il tallone d'Achille dell'economia globalizzata”. A ogni modo, secondo Rees, “interruzioni prolungate della catena di fornitura sono eventi molto rari e speciali”. Per il capo economista di Unicredit per la Germania, gli effetti del coronavirus peserebbero soprattutto sul settore automobilistico del paese, da tempo in crisi. Il comparto dell'auto tedesco ha, infatti, investito oltre 30 miliardi di euro in impianti di produzione in Cina, anello essenziale della sua catena di approvvigionamento. (Geb)