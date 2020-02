Sociale: comune Latina sottoscrive primo patto di collaborazione complesso con associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto questa mattina presso il Palazzo comunale il primo patto di collaborazione complesso tra il Comune di Latina e le associazioni Cittadinanzattiva, LatinAutismo, Aido - associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, Unicef, Andos - associazione nazionale donne operate al seno, Uici - unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e urban center. "L’oggetto della proposta di collaborazione - spiega una nota del comune di Latina - è l’attività di informazione ai cittadini. L’informazione infatti è un bene comune e l’accesso alla stessa è un diritto fondamentale di ogni cittadino ed essenziale per esercitare le proprie scelte e prendere decisioni. Nello specifico la proposta riguarda l’attività di informazione ai cittadini sui temi: salute, benessere, accessibilità; servizi e opportunità sul territorio; cittadinanza attiva e partecipazione civica; diritti dei cittadini e dei consumatori; ambiente, territorio e qualità urbana. Il patto prevede l’istituzione di uno sportello informativo che sarà operativo dal prossimo 2 marzo nei locali comunali di Piazza del Popolo n. 16. Il calendario di apertura sarà diffuso nei prossimi giorni". "Quello firmato oggi - osserva l’assessore alla Partecipazione, Cristina Leggio - è un patto con un doppio primato: è il primo patto complesso e il primo costruito attorno a un bene immateriale come l’informazione. La collaborazione dei cittadini e delle cittadine alla cura della comunità può generare infinite combinazioni di disponibilità, responsabilità e partecipazione".(Com)