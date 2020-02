Africa: Borrell in visita in Etiopia e Sudan da giovedì, è primo viaggio nel continente (3)

- In Sudan, sabato 29 febbraio Borrel incontrerà il primo ministro Abdalla Hamdok ed il presidente del Consiglio sovrano sudanese, Abdel Fattah al-Burhan. Secondo quanto riferisce la nota Seae, Borrell porterà in quest'occasione un messaggio di sostegno alla transizione civile, e terrà in seguito un discorso all'università di Khartum. Nella capitale sudanese l'Alto rappresentante incontrerà inoltre i ministri degli Esteri dei paesi membri dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad). Domenica 1 marzo, Borrell visiterà infine un campo per sfollati interni nella regione del Darfur. (Res)