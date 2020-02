RPT - Russia-Italia: Scalfarotto incontra viceministro Maksimov, focus rapporti economici

- Ripetizione con testo corretto - Il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, ha incontrato questa mattina a Mosca il viceministro dello Sviluppo economico russo, Timur Maksimov. Lo si apprende da una nota della Farnesina, secondo la quale “nel ricordare l’ottimo stato del partenariato bilaterale, i colloqui si sono incentrati sui rapporti economici e commerciali e sulle loro prospettive future”. “Siamo consapevoli dell’impatto delle sanzioni sulla nostra economia e stiamo continuando a sensibilizzare i nostri partner europei per una valutazione più approfondita sulle loro ripercussioni”, ha detto il sottosegretario. Stando alla nota durante l’incontro “è stato affrontato in particolare il tema della nuova legislazione russa sulla vendita di prodotti vinicoli a tutela dei nostri operatori”. A seguire, prosegue la nota, Scalfarotto ha incontrato il presidente della Fondazione Skolkovo, Arkadij Dvorkovich, con cui l’Agenzia Ice ha siglato un accordo di cooperazione teso a garantire “condizioni di preferenza alle imprese italiane interessate a stabilirsi nel nuovo parco innovativo”. “Il sottosegretario ha ricordato come l’innovazione sia un tema centrale per il governo italiano, che sta facendo dello sviluppo tecnologico una propria bandiera”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che durante l’incontro “si è concordato sull’importanza di rafforzare la collaborazione tra le migliori realtà tecnologiche italiane e russe”. (Com)