Coronavirus: Gallera, altri sei laboratori per analisi tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accanto ai nostri attuali tre laboratori ne aggiungiamo altri sei nuovi, per aumentare il numero di attività che riusciamo a fare normalmente". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante il punto stampa a Palazzo Lombardia a Milano sull'emergenza Coronavirus in merito ai nuovi laboratori per l'analisi dei tamponi. "I nuovi laboratori sono Niguarda, Policlinico, Brescia, Monza, Bergamo, Melegnano" ha precisato Gallera. (Rem)