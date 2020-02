Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 322 persone contagiate, 10 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda la diffusione geografica "in Lombardia i casi sono 240; in Veneto 43 casi con un incremento di 5; in Emilia 26 casi con un incremento di 3; in Piemonte 3; nel Lazio 3 positivi; in Sicilia 3; in Toscana 2 casi; e in Trentino e in Liguria 1", ha affermato il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle 18 sull'emergenza coronavirus. (Rin)